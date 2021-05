Kayserispor umutlu

Ligin son haftasında Fenerbahçe'yle karşılaşacak Kayserispor, en az bir puan alarak ligde kalmak istiyor. Başakşehir maçında Yalçın Koşukavak'ın skoru tutma taktiği ile istedikleri hedefe ulaştıklarını hatırlatan basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, "Kayserispor büyük bir camiadır. Bir şehir kulübüdür. Süper Lig'e en çok yakışan takımlardan birisidir. Bunu her zaman ve her platformda dile getiriyoruz. Allah'ın izniyle gelecek yıl da Süper Lig'de mücadelemize devam edeceğiz" diye konuştu.



"BİZ DAHA AVANTAJLIYIZ"

Fenerbahçe karşısında oyuncuların ve teknik ekibin elinden geleni yapacağına inandıklarını belirten Tokgöz, şöyle devam etti: "Son maç, son 90 dakika. Bu maçtan puanla ayrılacağız. Trabzon'dan gelecek haberi beklemeye gerek kalmayacak. Bu maça en az bir puan için çıkacağız. Ben Kayserispor'u Gençlerbirliği'nden daha avantajlı görüyorum. Cumartesi günü saat 22.30'da Kayseri'de bir bayram havası yaşanacak. Gelecek yıl da bu sıkıntıları ne biz çekeceğiz ne de taraftarımıza çektireceğiz."



'ÇOK ZOR BİR SEZONDU'

Kayserispor'un zor bir sezon geçirdiğini aktaran Tokgöz, "Pandemi süreci, sağlık endişeleri, gelirler tamamen düştü. Berna Gözbaşı başkanımız zorluklara karşı mücadele etti, hepsine göğüs gerdi. Elimizden gelen her şeyi yaptık" dedi.