Final gibi maç

TAKIMA GÜVENİ TAM
Her antrenman öncesi takımı sahada toplayıp Gaziantep maçının önemine değinen genç teknik adam, futbolcularına olan güvenini her fırsatta vurguluyor. Gaziantep FK karşılaşmasında ellerinden gelenin fazlasını yapmaları gerektiğinin altını çizen Yalçın Koşukavak, "Denizli galibiyeti ve Y.Malatyaspor beraberliği ile yerimizi koruduk. Şimdi önümüzde Gaziantep FK karşılaşması var. Bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak üst sıralara çıkmalıyız. Sizlere olan güvenim tam, sahaya çıkın ve elinizden gelenin fazlasını yapın" diye oyuncularını final gibi maça motive etmeye çalışıyor.
Ligde 5. sıra için çekişen 8. G.Antep FK'yi konuk edecek olan Kayserispor, ardından zorlu iki maça daha çıkacak. Sarıkırmızılılar, Başakşehir deplasmanına çıktıktan sonra evinde F.Bahçe maçıyla sezonu tamamlayacak.