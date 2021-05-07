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Final gibi maç

Sarı-kırmızılılar, kazanarak umudunu son 2 haftaya taşımak amacında. , zorlu mücadele için takımı motive etmeye çalışıyor.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2021 Cuma 06:50
Final gibi maç
Ligde bitime 3 hafta kala düşme hattında yarın birbirinden zorlu maçlar oynanacak. Kader maçlarından birisi de Kayseri'de sahnelenecek. Teknik direktör yönetiminde farklı Denizlispor galibiyetinin ardından geçen hafta Malatya deplasmanından 1 puanla dönen , evindeki maçına mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanıyor. Güney ekibini mağlup ederek son iki haftaya umutlu girmek isteyen 39 puanla düşme hattının hemen üstündeki sarı-kırmızılılar, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Koşukavak ve ekibi de hafta boyu takımını zorlu maça motive etmek için büyük bir çaba harcıyor.

TAKIMA GÜVENİ TAM
Her antrenman öncesi takımı sahada toplayıp Gaziantep maçının önemine değinen genç teknik adam, futbolcularına olan güvenini her fırsatta vurguluyor. Gaziantep FK karşılaşmasında ellerinden gelenin fazlasını yapmaları gerektiğinin altını çizen Yalçın Koşukavak, "Denizli galibiyeti ve Y.Malatyaspor beraberliği ile yerimizi koruduk. Şimdi önümüzde Gaziantep FK karşılaşması var. Bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak üst sıralara çıkmalıyız. Sizlere olan güvenim tam, sahaya çıkın ve elinizden gelenin fazlasını yapın" diye oyuncularını final gibi maça motive etmeye çalışıyor.


Ligde 5. sıra için çekişen 8. G.Antep FK'yi konuk edecek olan Kayserispor, ardından zorlu iki maça daha çıkacak. Sarıkırmızılılar, deplasmanına çıktıktan sonra evinde F.Bahçe maçıyla sezonu tamamlayacak.

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