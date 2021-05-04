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Kayserisporlu : Kazanmak istedik ama olmadı

Hes Kablo ’un sol bek oyuncusu , maçını kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyledi. İşte detaylar...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2021 Salı 14:55
Kayserisporlu Aziz Behich: Kazanmak istedik ama olmadı

Ligin 39.haftasında deplasmanda ile karşılaşan ve ilk yarısını önde tamamlamasına rağmen müsabakadan 1-1'lik eşitlikle ayrılan 'da kaçan galibiyetin moral bozukluğu var. Kayserispor'un sol bek oyuncusu dünkü maçta galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söyledi.

Aziz Behich, "Maça çok iyi başladık. Hocamızın kurduğu planı doğru uyguladık. Golü de bulduk. İkinci yarı istemediğimiz senaryo oldu. Geriye yaslandık. 'u biliyorduk. Etkili ortalar açıyorlardı. Bu ortalar bizim için problem oldu. Sonunda oldu zaten. Bir kaç tane uyarı oldu. Yine akıllanmadık ve golü buldular. Yazık oldu. 3 puan için gelmiştik geçen haftadan sonra 1 puan aldık. Haftaya evimizde oynuyoruz. Orda 3 puana alıp ligde kalma şansımızı yükseltmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

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