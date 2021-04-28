Kayserispor - Denizlispor | CANLI

Spor Toto Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 38. haftanın açılış maçları kapsamında Kayserispor ile Denizlispor karşılaşıyor. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede iki ekibin de tek hedefi 3 puan.



Kayserispor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak ilk maçına çıkıyor. Konuk Denizlispor'un başındaki Ali Tandoğan ise yeşil-siyahlılarla 3. maçına çıkıyor.



Bu zorlu 90 dakikanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz;





İLK 11'LER

Kayserispor: Doğan, Aziz Behich, Kolovetsios, Paz, Kvrzic, Sabovic, Muhar, Avramovski, Lennon, Pedro, İlhan Parlak

Denizlispor: Abdulkadir, Muhammet, Leismann, Oğuz, Sakıb, Murawski, Bakalorz, Hasan, Sagal, Dossevi, Rodallega