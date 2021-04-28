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Kayserispor - Denizlispor | CANLI

'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 38. haftanın açılış maçları kapsamında Kayserispor ile Denizlispor karşılaşıyor. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede iki ekibin de tek hedefi 3 puan. Kayserispor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak ilk maçına çıkıyor. Konuk Denizlispor'un başındaki Ali Tandoğan ise yeşil-siyahlılarla 3. maçına çıkıyor. Bu zorlu 90 dakikanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 15:54
Kayserispor - Denizlispor | CANLI

'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 38. haftanın açılış maçları kapsamında Kayserispor ile Denizlispor karşılaşıyor. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede iki ekibin de tek hedefi 3 puan.

Kayserispor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak ilk maçına çıkıyor. Konuk Denizlispor'un başındaki Ali Tandoğan ise yeşil-siyahlılarla 3. maçına çıkıyor.

Bu zorlu 90 dakikanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz;



İLK 11'LER

Kayserispor: , , Kolovetsios, Paz, , , Muhar, , , ,

Denizlispor: Abdulkadir, , , , , , Bakalorz, Hasan, Sagal, Dossevi, Rodallega

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