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Son dakika spor haberleri: 'da maçı hazırlıkları başladı

Spor Toto 'in 33. haftasında ile karşılaşacak olan , zorlu mücadelenin hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 16:16
Son dakika spor haberleri: Kayserispor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı
ekiplerinden , Salı günü deplasmanda oynayacağı maçı hazırlıklarına başladı. Dün oynadığı maçının ardından ara vermeden ekibi Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü. Göztepe maçında on bir oynayan oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular ise topla çalıştı. Teknik Direktör nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Hafif sakatlıkları bulunan ve ise takımla birlikte çalıştırlar. Sarı-Kırmızılılar yarın yapacağı antrenmanın ardından Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve ardından havayolu ile 'a gidecek.
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