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kaçamadı

'in 32. haftasında ile 1-1 berabere kaldı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 22:49 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 06:50
Kayseri kaçamadı

Süper Lig'in 32. haftasında ile 1-1 berabere kaldı. 26'da 'un sağ kanattan ortasında penaltı noktası civarında iyi yükselen 'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. İlk yarı bu golle 'un üstünlüğüyle geçildi. 48'de topla buluşan ve rakibinden sıyrılan 'in ceza yayı çizgisi önünden sert vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1. 58'de 'ın şutu üst direğe çarpıp oyun alanına döndü. Kalan sürede başka gol olmadı ve 'nda puanlar paylaşıldı.

'KIYMETLİ BİR PUAN OLDU'
Göztepe Teknik Direktörü ise kendileri açısından kıymetli bir puan elde ettiklerini belirtti. Karaman, "İkinci yarı daha derli toplu oynayarak beraberliği bulduk. Attığımız gol ve pozisyonlar bizi mutlu etti. Her şeye rağmen oyuncuları oyun için tebrik ediyorum" diye konuştu.

'SKORU DA ALACACAĞIZ'
Kayserispor teknik direktörü , oynanan oyundan memnun olduğunu söyledi. Hamzaoğlu, "Oynanan oyun, istek bizleri mutlu etti. Bu oyunu daha da pekiştirip sonucu lehimize çevirecek oyunu ortaya koyarız" ifadelerini kullandı.

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