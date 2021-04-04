Kayseri kaçamadı

Süper Lig'in 32. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Göztepe 1-1 berabere kaldı. 26'da Lennon'un sağ kanattan ortasında penaltı noktası civarında iyi yükselen İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. İlk yarı bu golle Kayserispor'un üstünlüğüyle geçildi. 48'de topla buluşan ve rakibinden sıyrılan Jahovic'in ceza yayı çizgisi önünden sert vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1. 58'de Muğdat'ın şutu üst direğe çarpıp oyun alanına döndü. Kalan sürede başka gol olmadı ve Kadir Has Stadı'nda puanlar paylaşıldı.

'KIYMETLİ BİR PUAN OLDU'

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman ise kendileri açısından kıymetli bir puan elde ettiklerini belirtti. Karaman, "İkinci yarı daha derli toplu oynayarak beraberliği bulduk. Attığımız gol ve pozisyonlar bizi mutlu etti. Her şeye rağmen oyuncuları oyun için tebrik ediyorum" diye konuştu.

'SKORU DA ALACACAĞIZ'

Kayserispor teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, oynanan oyundan memnun olduğunu söyledi. Hamzaoğlu, "Oynanan oyun, istek bizleri mutlu etti. Bu oyunu daha da pekiştirip sonucu lehimize çevirecek oyunu ortaya koyarız" ifadelerini kullandı.