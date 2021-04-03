Haberler Kayserispor Hamza Hamzaoğlu: "İyi bir oyun oynadık"

: "İyi bir oyun oynadık"

Son dakika spor haberi... Teknik Direktörü , maçında iyi bir oyun oynadıklarını söyledi. İşte detaylar...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 17:59
Hamza Hamzaoğlu: "İyi bir oyun oynadık"

, 'in 32. haftasında sahasında karşılaştığı ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü , "İyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Maça iyi başladık. Özellikle ilk yarıda hücum zenginliği açısından baktığımızda oldukça fazla pozisyon ürettik. Bir gol bulduk, birkaç tane kaçırdık. Direkten dönen topumuz var. İkinci yarının başında oyuna tam konsantre olamadığımız anda yediğimiz bir gol ile maçı 1-1 berabere bitirdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Ortaya koyulan mücadele ve istek bizleri memnun etti. İnşallah bundan sonra bu oyunu daha da pekiştirip sonucu da lehimize çevirecek oyunu ortaya koyarız. Göztepe'ye de başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA