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Son dakika spor haberi: 'da moralle bozuk! 2 maçtır kazanamıyor

Spor Toto ekiplerinden 'da moraller bozuk. Sarı kırmızılı takım, yenilgisinin ardından Karagümrük'e de mağlup oldu.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 14:57
Son dakika spor haberi: Kayserispor'da moralle bozuk! 2 maçtır kazanamıyor

ekiplerinden ligde son oynadığı iki maçta ve 'e 3-0'lık sonuçlarla mağlup oldu.

Sarı kırmızılılar üst üste aldığı 2 galibiyetin ardından son iki maçında da sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Ligin 30. haftasında evinde oynadığı maçta Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Hes Kablo , ligin 31.haftasında dün deplasmanda oynadığı maçta Fatih Karagümrük'e 3-0 mağlup oldu.

2 maçtır kazanamayan Sarı-Kırmızılılar lige verilen milli araya ise moralsiz girdi. Ligin 31.haftasını 31 puanda kapatan Sarı-Kırmızılılar milli aradan sonra ligin 32.haftasında sahasında 'yi konuk edecek.

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