Haberler Kayserispor Kasımpaşa Konyaspor maçı CANLI

maçı CANLI

Süper Lig'in 30. haftasında ve , Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Bur zorlu mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 18:54
Kasımpaşa Konyaspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında ile kozlarını paylaşıyor.

İLK 11'LER
KASIMPAŞA: Ramazan, Haddadi, Tosic, Luckassen, Hadergjonaj, Drinkwater, Hajradinovic, Koomson, Bistrovic, Aytaç, Thelin

KONYASPOR: Sehic, Ahmet, Guilherme, Abdülkerim, Skubic, Jevtovic, Hadziahmetovic, Shengelia, Sekidika, Cikalleshi

4 OYUNCU SARI KART SINIRINDA
Konyaspor'da ayrıca Kravets, Guilherme, Skubic ve Diomande Kasımpaşa maçında oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde, 31'inci haftadaki Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.


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