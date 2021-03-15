Kasımpaşa Konyaspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Kasımpaşa ile Konyaspor kozlarını paylaşıyor.





İLK 11'LER

KASIMPAŞA: Ramazan, Haddadi, Tosic, Luckassen, Hadergjonaj, Drinkwater, Hajradinovic, Koomson, Bistrovic, Aytaç, Thelin

KONYASPOR: Sehic, Ahmet, Guilherme, Abdülkerim, Skubic, Jevtovic, Hadziahmetovic, Shengelia, Sekidika, Cikalleshi

4 OYUNCU SARI KART SINIRINDA

Konyaspor'da ayrıca Kravets, Guilherme, Skubic ve Diomande Kasımpaşa maçında oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde, 31'inci haftadaki Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.



