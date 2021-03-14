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Kayserisporlu : "Büyük takımlar hatayı cezalandırır"

Hes Kablo Kayserisporlu , maçı mağlubiyetini değerlendirdi. Lennon değerlendirmesinde "Büyük takımlar hatayı cezalandırır" ifadelerini kullandı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 09:09
Kayserisporlu Aaron Justin Lennon: "Büyük takımlar hatayı cezalandırır"

Ligde şampiyonluk kovalayan takımlardan olan 'a sahasında 3-0 yenilen Hes Kablo Kayserispor'da mağlubiyetin üzüntüsü yaşanıyor. Sarı Kırmızılı takımın İngiliz futbolcusu , müsabaka sonrasında üzüntülerini dile getirirken mağlubiyetin sebebini de ifade etti.
Aaron Justin Lennon, Galatasaray maçında iyi oynadıklarını ancak gol bulamadıklarını ifade ederek, "Beraberliği sağlamak için arkada açıklar verdik ve fark açıldı. Galatasaray büyük bir takım ve böyle sonuçlar olabiliyor. Galatasaray büyük bir takım. Böyle bir takıma nasıl oynamamız gerektiğini biliyorduk. Büyük takımlar hataları cezalandırır, onlar da bizi cezalandırdı. Beraberliği sağlamak için arkada açıklar verdik ve fark açıldı. Üzgünüz" dedi.

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