LİGİN flaş ekiplerinden Hatay'ı deplasmanda yenerek 2'de 2 yapan Kayserispor, bugün kozlarını paylaşacağı G.Saray karşısında da mutlak puan hedefliyor. Futbolcuların sezon başından beri en yüksek motivasyona ulaştıklarını; birlik, beraberlik, kaynaşma ve dostluğun sonuçlara da yansımaya başladığını vurgulayan Başkan Berna Gözbaşı, "Galatasaray karşısında öncelikle iyi bir futbol sergilemek istiyoruz. Bizim için galibiyet sürpriz olmaz. Bunu başaracak kadro zenginliğine sahibiz" dedi.

BAŞKAN Gözbaşı, son haftalarda aldıkları sonuçlarla nefes aldıklarını ve bundan sonra korkulu rüya görmek istemediklerinin altını çizdi. Mücadeleci futbolun devamı halinde beklediklerinden önce tehlikeli bölgeden uzaklaşabileceklerini vurgulayan Gözbaşı, "Petrescu'nun ayrılığı sonrası futbolcular sorumluluğu çok iyi yerine getiriyor. Bu hava ile hedeflediğimiz puanları toplayarak korkulu rüya görmek istemiyoruz" diye camiaya umut dağıttı.