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"Sürpriz olmaz"

karşısında öncelikle iyi bir futbol sergilemek istiyoruz. Bizim için galibiyet sürpriz olmaz. Bunu başaracak kadro zenginliğine sahibiz.”

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 23:28 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 06:50
"Sürpriz olmaz"

LİGİN flaş ekiplerinden 'ı deplasmanda yenerek 2'de 2 yapan , bugün kozlarını paylaşacağı karşısında da mutlak puan hedefliyor. Futbolcuların sezon başından beri en yüksek motivasyona ulaştıklarını; birlik, beraberlik, kaynaşma ve dostluğun sonuçlara da yansımaya başladığını vurgulayan Başkan , " karşısında öncelikle iyi bir futbol sergilemek istiyoruz. Bizim için galibiyet sürpriz olmaz. Bunu başaracak kadro zenginliğine sahibiz" dedi.

BAŞKAN Gözbaşı, son haftalarda aldıkları sonuçlarla nefes aldıklarını ve bundan sonra korkulu rüya görmek istemediklerinin altını çizdi. Mücadeleci futbolun devamı halinde beklediklerinden önce tehlikeli bölgeden uzaklaşabileceklerini vurgulayan Gözbaşı, "'nun ayrılığı sonrası futbolcular sorumluluğu çok iyi yerine getiriyor. Bu hava ile hedeflediğimiz puanları toplayarak korkulu rüya görmek istemiyoruz" diye camiaya umut dağıttı.

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