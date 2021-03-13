Haberler Kayserispor Son dakika spor haberleri | Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'dan flaş sözler! "Adalet isteyenleri herkes gördü"

Son dakika spor haberleri | Başkanı 'dan flaş sözler! "Adalet isteyenleri herkes gördü"

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında sahasında 'ı konuk eden , mücadeleden 3-0 mağlup ayrıldı. Ev sahibi ekibin başkanı , maçın ardından flaş açıklamalarda bulundu. İşte Gözbaşı'nın o sözleri... | Son dakika spor haberleri

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 22:11
Son dakika spor haberleri | Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'dan flaş sözler! "Adalet isteyenleri herkes gördü"

Hes Kablo Başkanı maçı sonrası yaptığı açıklamada "Moralimizi bozmadan yolumuza devam edeceğiz. Adalet isteyenleri herhalde tüm Türkiye gördü. Adaletlerini buldular" diye konuştu.

Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz ise "Kayserispor olarak ve maçlarında 6 puan aldık ama bu maça da ciddi şekilde inanarak çıktık. Bir türlü istediğimiz oyunu oynayamadık. 0-0 iken ile kaçırdığımız yüzde yüz bir pozisyon var. Maalesef kaçırdık ve devamında da gol yedik. Hakem olayına gelince sadece ve sadece benim görüşüm ve Kayserispor olarak eki hakemlerde oluşan bir tanesi de yabancı olmak suretiyle 6 kişilik bir hakem heyeti kurduk, sadece maçlarımızda verilen kararların bize raporları veriliyor. Raporumuz geldi. Bir kırmızı kart pozisyonu var tartışılan. Açık ve net konuşmam gerekirse hakem heyetimiz bunun asla kırmızı kart olmayacağını söyledi. Hakem gördüğünü vermeye çalışan olduğunu gördük. Taç olduğu düşünülen bir pozisyondan yediğimiz gol var ama bunu hakeme maal edemeyiz. Biz oynayamadık, yenildik. Başkanım konuya duygusal yaklaştı ama doğrusu ve gerçek bu. Galatasaray'ı tebrik ederim" açıklamasında bulundu.

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