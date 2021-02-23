Haberler Kayserispor Son dakika spor haberleri: Kayserispor'da Dan Petrescu'nun yerine Uğur Kulaksız göreve getirildi

Son dakika spor haberleri: 'da 'nun yerine göreve getirildi

Son dakika haberi: ekiplerinden 'da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar, ocak ayında takımın başına getirdiği teknik direktör ile yollarını ayırdı. Rumen hocanın yerine teknik direktörlük koltuğuna getirildi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 22:04 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 00:20
Son dakika spor haberleri: Kayserispor'da Dan Petrescu'nun yerine Uğur Kulaksız göreve getirildi

ekiplerinden 'da flaş bir gelişme yaşandı... Sarı-kırmızılılar, teknik direktör ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

11 Ocak'ta Kayserispor'un başına geçen Rumen teknik adam, sarı-kırmızılılarda çıktığı 8 lig maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 e yenilgi almıştı.

YENİ HOCA UĞUR KULAKSIZ

Rumen teknik direktör Dan Petrescu ile yollarını ayıran Hes Kablo Kayserispor, yoluna 'la devam edecek.

Kulüp başkanı , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emeklerimizin karşılığını almak, huzur içinde bir ortamda Kayserispor'umuza yakışır futbol izlemek istiyoruz. Futbolcularımız ve Uğur hocamıza güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçen ay teknik direktör 'nın görevi bırakmasının ardından sarı-kırmızılı takım, ligin 17. haftasından itibaren geçici olarak Gençlik Geliştirme Sorumlusu Uğur Kulaksız'a emanet edilmişti.

Kulaksız ile ligde 2 maça çıkan ekibi, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u, sahasında da 'u 1-0'lık skorlarla mağlup etmişti.

Uğur Kulaksız, Dan Petrescu'nun ekibinde de yardımcı antrenör olarak görev yaptı.

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