Kardeş payı!

Hikmet Karaman ile ilk sınavına çıkan sarı-lacivertliler 25. dakikada 10 kişi kaldı. Sarı-kırmızılılar, maç boyu üstündü ancak kilidi açacak golü bir türlü bulamadı.
Kayserispor HaberleriGiriş Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 23:51Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 06:50
Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Hes Kablo Kayserispor, MKE Ankaragücü'nü ağırladı. 4'te Kayseri'de Kolovetsios'un kafa vuruşu direkten döndü, Uğur Demirok tamamladı ama gol faul gerekçesiyle iptal edildi. 18'de İlhan'ın ortasında, kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Korcan Çelikay kornere gönderdi. 25'te Pazdan, Lennon'a yaptığı sert faulün ardından direkt kırmızı kartla atıldı. 31'de Lennon'un sert şutunu Korcan kornere çeldi. 48'DE Luckassen kafayı vurdu, Atakan'dan seken top auta gitti. 64'te Avramovski'nin kullandığı serbest vuruşta Korcan topu güçlükle çeldi. 67'de Luckassen'in dönerek yaptığı vuruş savunmadan döndü. 74'te Campanharo'nun gelişine vuruşunda savunmadan seken top Korcan'da kaldı. Kayseri 22 şut çektiği ve 7 isabet sağladığı maçta gol bulamadı. Hikmet Karaman'la ilk maçına çıkan Ankaragücü, 3 maç aradan sonra puan aldı. Ev sahibi Kayserispor ise son 3 maçından beraberlikle ayrıldı.