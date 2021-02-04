Kayseri kaçamadı

Maglica’yla öne geçen Kayseri ekibi, Sapunaru’nun kırmızısı sonrası Alanyalı Tzavellas’a engel olamadı.
Kayserispor HaberleriGiriş Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 21:45Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 06:50
Ligde alt sıralardan kurtulmak isteyen Kayserispor, çıkışa geçmek isteyen Alanyaspor'u ağırladı. İlk yarısı golsüz biten maçın 2. yarısı bol aksiyona sahne oldu. Sarı-kırmızılılar, 54'te yeni santrforu Hırvat Maglica'nın ceza sahası dışından jeneriklik şutuyla öne geçti. Genç kaleci Doğan'ın da devleştiği maçta, her şey 77'de Sapunaru'nun gördüğü 2. sarı sonrası kırmızıyla değişti. 79'da Umut'un vuruşunda topa son olarak müdahale eden Tzavellas'ın dokunuşu Doğan'ı yanılttı ve ağlarla buluştu, taraflar 1 puana razı oldu. Kayseri yenilmezlik serisini 2 maça taşıdı. 4 maçtır namğlup Alanya ise deplasmanda üst üste 2. kez berabere kalırken, dış sahada 3 puan hasreti 7 maça yükseldi.
KARTLAR YANLIŞ
Kayserispor Teknik Direktörü Dan Petrescu, Alanyaspor maçında kaçırdıkları 2 puana yanıyor. Rumen çalıştırıcı, "İkisinin de sarı kart olmadığı bir kırmızıydı. Golden önceki pozisyonda faul de yoktu. Hakem takdir haklarını Alanya'dan yana kullandı. 2 puan kaybettik, hak etmiştik" diye konuştu.