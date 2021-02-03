Kayserispor - Alanyaspor | CANLI

Süper Lig'de 23. hafta heyecanı devam ediyor. Günün 16.00 etabındaki karşılaşmada Kayserispor sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor.

Karşılaşma öncesinde ev sahibi 22 puanla 17. sırada, konuk ekip ise 37 puanla 4. sırada yer alıyor.

İki takımın da mutlak 3 puan için çıktığı karşılaşmayı haberimizden takip edebilirsiniz...





İLK 11'LER

KAYSERİSPOR: Kayserispor: Doğan, Aziz, Uğur, Sapunaru, Kvrzic, Muhar, Campanharo, Avramovski, Lennon, Henrique, Maglica

ALANYASPOR: Marafona, Fatih, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan, Umut, Kadzior, Mustafa, Babacar