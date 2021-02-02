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Kayseri'de imza şov

Sarı-kırmızılılar, transferin son günü iki futbolcu daha aldı. ’da Bologna’dan 1.91 boyundaki dev stoper Paz’la sezon sonuna kadar, ’te Mjallby’den ön libero Sabovic’le 2,5 yıllık imza attı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 22:13 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 06:50
Kayseri'de imza şov

Transferin hareketli kulübü, ligde düşmeme mücadelesi veren , iki imza daha gerçekleştirdi. Daha önce , , Muhar, , Maglica ve Luckassen'i kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, Arjantinli stoper ve Kuzey Makedonya asıllı İsveçli orta saha 'le resmi sözleşme imzaladı. Sezon sonuna kadar Kayseri'ye katılan 27 yaşındaki, 1.91 boyundaki Arjantinli savunmacı, 2018 devre arasında ülkesinin Newell's takımından İtalyan ekibine transfer oldu. Kiralık olarak ve formaları da giydi. Bu sezon 6'sı lig, 1'i kupa 7 maçta oynadı. Ligde 1 gol attı.

YENİ DİNAMO SABOVIC
'in Mjallby takımından transfer edilen ve 2,5 yıllık resmi sözleşmeye imza atan Besard Sabovic ise Kayserispor formasıyla ilk yurt dışı deneyimini yaşayacak. İsveç'te Brommapojkarna takımının alt yapısından yetişen 23 yaşındaki genç futbolcu, 1,86 boyunda ve ön libero dışında orta saha ve santrfor pozisyonlarında da görev alabiliyor. Bu sezon Mjallby'de boy gösterdiği 30 karşılaşmada 4 gol, 1 asistle dikkatleri üzerine çekti. Geçen sezon da 28 maçta, 5 gol, 6 asist katkısı sağladı. Sabovic, 'nın tüm alt yaş kategorilerinde oynadı.

GECE YARISI OPERASYONU LUCKASSEN
Transferin hızlı ekibi Kayserispor, ilginç bir transfere daha imza attı. Sarı-kırmızılılar, önceki gece yarısı Kayseri'ye getirdikleri . Lig takımlarından 'da forma giyen 'le de 2,5 yıllık imza attı. 27 yaşındaki santrfor, bu sezon ter döktüğü 18 karşılaşmada 9 kez ağları havalandırmayı başardı.

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