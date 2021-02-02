Kayseri'de imza şov

Transferin hareketli kulübü, ligde düşmeme mücadelesi veren Kayserispor, iki imza daha gerçekleştirdi. Daha önce Uğur Demirok, Melih Okutan, Muhar, Ramazan Civelek, Maglica ve Luckassen'i kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, Arjantinli stoper Nehuen Paz ve Kuzey Makedonya asıllı İsveçli orta saha Besard Sabovic'le resmi sözleşme imzaladı. Sezon sonuna kadar Kayseri'ye katılan 27 yaşındaki, 1.91 boyundaki Arjantinli savunmacı, 2018 devre arasında ülkesinin Newell's takımından İtalyan ekibine transfer oldu. Kiralık olarak Lanus ve Lecce formaları da giydi. Bu sezon 6'sı lig, 1'i kupa 7 maçta oynadı. Ligde 1 gol attı.

YENİ DİNAMO SABOVIC

İsveç'in Mjallby takımından transfer edilen ve 2,5 yıllık resmi sözleşmeye imza atan Besard Sabovic ise Kayserispor formasıyla ilk yurt dışı deneyimini yaşayacak. İsveç'te Brommapojkarna takımının alt yapısından yetişen 23 yaşındaki genç futbolcu, 1,86 boyunda ve ön libero dışında orta saha ve santrfor pozisyonlarında da görev alabiliyor. Bu sezon Mjallby'de boy gösterdiği 30 karşılaşmada 4 gol, 1 asistle dikkatleri üzerine çekti. Geçen sezon da 28 maçta, 5 gol, 6 asist katkısı sağladı. Sabovic, İsveç Milli Takımı'nın tüm alt yaş kategorilerinde oynadı.

GECE YARISI OPERASYONU LUCKASSEN

Transferin hızlı ekibi Kayserispor, ilginç bir transfere daha imza attı. Sarı-kırmızılılar, önceki gece yarısı Kayseri'ye getirdikleri Romanya 1. Lig takımlarından Viitorul Constanta'da forma giyen Kevin Luckassen'le de 2,5 yıllık imza attı. 27 yaşındaki santrfor, bu sezon ter döktüğü 18 karşılaşmada 9 kez ağları havalandırmayı başardı.