Hes Kablo Kayserispor kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada stoper futbolcu Paz ile ilgili olarak "Kulübümüz, defans oyuncusu Nehuen Paz ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştır. Anlaşmanın hem Nehuén Paz'a hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" cümleleri kurarken Sabovic ile ilgili olarak da "Kulübümüz, orta saha oyuncusu Besard Sabovic ile 2,5 yıl süreyle sözleşme imzalamıştır. Anlaşmanın hem Besard Sabovic'e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Kayserispor Paz ve Sabovic'i açıkladı
Kayserispor, daha önce anlaşmaya vardığı Nehuen Paz ve Besard Sabovic ile sözleşme yaptı.
Hes Kablo Kayserispor kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada stoper futbolcu Paz ile ilgili olarak "Kulübümüz, defans oyuncusu Nehuen Paz ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştır. Anlaşmanın hem Nehuén Paz'a hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" cümleleri kurarken Sabovic ile ilgili olarak da "Kulübümüz, orta saha oyuncusu Besard Sabovic ile 2,5 yıl süreyle sözleşme imzalamıştır. Anlaşmanın hem Besard Sabovic'e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.