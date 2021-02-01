Haberler Kayserispor Kayserispor Paz ve Sabovic'i açıkladı

Paz ve 'i açıkladı

, daha önce anlaşmaya vardığı ve ile sözleşme yaptı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 17:47
Kayserispor Paz ve Sabovic'i açıkladı
'in 2.yarısına galibiyetle başlayarak moral depolayan ve ligdeki çıkışını sürdürmek isteyen , kadrosuna yeni isimler katmaya devam ediyor. Kadrosuna , , , , ve 'i katan sarı kırmızılılar son olarak ve ile anlaştı.

Hes Kablo kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada stoper futbolcu Paz ile ilgili olarak "Kulübümüz, defans oyuncusu Nehuen Paz ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştır. Anlaşmanın hem 'a hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" cümleleri kurarken ile ilgili olarak da "Kulübümüz, oyuncusu Besard Sabovic ile 2,5 yıl süreyle sözleşme imzalamıştır. Anlaşmanın hem Besard Sabovic'e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
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