Haberler Kayserispor Transfer haberi: Kayserispor Sabovic'i renklerine bağladı!

Transfer haberi: Sabovic'i renklerine bağladı!

ekiplerinden transferde atağa kalktı. Teknik direktör 'nun listesine göre operasyonu yürüten sarı-kırmızılılar, son olarak 'i kadrosuna kattı. 23 yaşındaki futbolcuyla 2.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 12:54
Transfer haberi: Kayserispor Sabovic'i renklerine bağladı!

Kablo transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, defansa ve forvete yaptığı takviyelerden sonra şimdi de orta sahaya transfer yaptı. ekibi, son olarak takımlarından 'de forma giyen İsveçli futbolcu 'i kadrosuna kattı. 23 yaşındaki futbolcu Kayseri'ye geldi ve resmi sözleşmeye imzayı attı. Sarı-kırmızılı takım ile 2,5 yıllık sözleşme yapan Besard Sabovic, maçı kafilesinde yer almayacak ve hafta başından itibaren takımla birlikte çalışmalara başlayacak.

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