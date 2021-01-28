Haberler Kayserispor Son dakika transfer haberi: Kayserispor Kevin Luckassen ile anlaştı

Son dakika transfer haberi: Kayserispor Kevin Luckassen ile anlaştı

Transfer çalışmalarını sürdüren , Hollandalı futbolcu Kevin Luckassen ile anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki forvetin 1.5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 18:51
Son dakika transfer haberi: Kayserispor Kevin Luckassen ile anlaştı

'in ilk yarısını 19 puanla 17.sırada tamamlayan ve ligin ikinci yarısı için başarı çıtasını yüksek tutmak isteyen , kadrosuna bir futbolcu daha kattı. Sarı Kırmızılılar, forvet mevkiine Maglica'dan sonra Kevin Luckassen'i de dahil etti.

Ligin en az gol atan takımları arasında bulunan sarı kırmızılı ekip, 27 yaşındaki Hollandalı forvet futbolcu Kevin Luckassen ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı. Teknik Direktör 'nun istediği oyunculardan birisi olan Kevin Luckassen yarın Kayseri'ye gelecek. Önce sağlık kontrolünden geçecek olan Hollandalı forvet, sonrasında resmi sözleşmeye imzayı atacak.

Bu sezon 1.Lig takımlarından takımında forma giyen ve 18 maçta 9 gol atan Kevin Luckassen, daha önce de Romanya'nın , 'nın , 'nın St.Pölten, 'nin , 'nın Ross County takımlarında forma giydi. 159 maça çıkan ve 31 gol atan 182 cm boyundaki Kevin Luckassen 30 kez sarı kart 1 kez de kırmızı kart gördü.

Öte yandan birkaç gün önce de , Kevin Luckassen'in kardeşi 'i kadrosuna katmıştı.

SON DAKİKA