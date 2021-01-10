Haberler Kayserispor Mustafa Tokgöz: "Bir olmazsak hiç oluruz"

Mustafa Tokgöz: "Bir olmazsak hiç oluruz"

Son haftalarda aldığı galibiyetlerle taraftarını sevindiren 'un Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, birlik çağrısı yaparak "Bir olmazsak hiç oluruz" dedi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 10:17
Mustafa Tokgöz: "Bir olmazsak hiç oluruz"

'de son 2 haftada aldığı galibiyetler ile çıkışa geçen 'da moraller yerinde, yüzler gülüyor. 'dan sonra 'u da 1-0 mağlup ederek hanesine son iki haftada 6 puan yazdıran sarı-kırmızılı takımda adeta bayram havası esiyor.
Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, galibiyeti sonrasında camiaya seslenerek birlikteliğin kurulması gerektiğini söyledi. Mustafa Tokgöz, "Kayserispor'un başarısızlığını istemeyip, şahısların başarısızlığını istemek birlikte olmamızın önündeki en büyük engeldir. Başarı olsun birlikte sevinelim, gelin hep birlikte gururlanalım. Kayserispor'umuza başarısız olmak yakışmaz. Bir olmazsak hiç oluruz" cümleleri kurdu.

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