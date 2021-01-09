Haberler Kayserispor Kayserispor - Yeni Malatyaspor maçı CANLI

- maçı CANLI

Süper Lig'in 18. haftasında ve , Kayseri'de kozlarını paylaşıyor. Kayserispor, evinde alacağı 3 puanla tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istiyor. Yeni Malatyaspor ise deplasmandan puan veya puanlarla dönerek üst sıraları zorlamak istiyor. Kayserispor-Yeni Malatyaspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 16:02
Kayserispor - Yeni Malatyaspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında ile kozlarını paylaşıyor. Maçı haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

KAYSERİSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Kayserispor: Doğan, Sapunaru, Kolovetsios, Aziz Behich, Kvrzic, Campanharo, Ackah, Avramovski, Lennon, İlhan, Alibecbec

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Semih, Wallace, Bülent, Ahmed Ildız, Acquah, Fofana, Kubilay, Adem, Tetteh

KAYSERİSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kayserispor - Yeni Malatyaspor maçı 9 Ocak Cumartesi günü saat 16:00'da başladı. Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi fotomac.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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