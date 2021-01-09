Kayserispor - Yeni Malatyaspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Kayserispor ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşıyor. Maçı haberimizden canlı takip edebilirsiniz...
KAYSERİSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Kayserispor: Doğan, Sapunaru, Kolovetsios, Aziz Behich, Kvrzic, Campanharo, Ackah, Avramovski, Lennon, İlhan, Alibecbec
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Semih, Wallace, Bülent, Ahmed Ildız, Acquah, Fofana, Kubilay, Adem, Tetteh
KAYSERİSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kayserispor - Yeni Malatyaspor maçı 9 Ocak Cumartesi günü saat 16:00'da başladı. Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi fotomac.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.