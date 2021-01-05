Haberler Kayserispor Petrescu Kayseri’de

Petrescu ’de

Lig'de 16'ncı haftayı 21. sırada geçen Rumen teknik direktör ile anlaşmaya vardı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 22:15 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 06:50
Petrescu Kayseri’de

Lig'de 16'ncı haftayı 21. sırada geçen Rumen teknik direktör ile anlaşmaya vardı. Başkan , dün sabah 'nın görevine son verirken, öğleden sonra 53 yaşındaki Rumen hoca ile anlaştı. Yarın kente gelecek olan Petrescu, perşembe günü takımın başında olacak.

EN GENCİ DOĞAN
Kayserispor, karşısında sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılırken, kaleci kurtarışlarıyla alkış topladı. 18 yaşındaki genç file bekçisi, karşılaşmanın 12. dakikasında 'ın penaltı vuruşunu kurtarıp, 'de penaltı kurtaran en genç kaleci oldu.

SON DAKİKA