Petrescu Kayseri’de

Süper Lig'de 16'ncı haftayı 21. sırada geçen Kayserispor Rumen teknik direktör Dan Petrescu ile anlaşmaya vardı. Başkan Berna Gözbaşı, dün sabah Samet Aybaba'nın görevine son verirken, öğleden sonra 53 yaşındaki Rumen hoca ile anlaştı. Yarın kente gelecek olan Petrescu, perşembe günü takımın başında olacak.

EN GENCİ DOĞAN

Kayserispor, Beşiktaş karşısında sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılırken, kaleci Doğan Alemdar kurtarışlarıyla alkış topladı. 18 yaşındaki genç file bekçisi, karşılaşmanın 12. dakikasında Mensah'ın penaltı vuruşunu kurtarıp, Süper Lig'de penaltı kurtaran en genç kaleci oldu.