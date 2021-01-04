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Kayserisporlu bir ilki yaşadı

'in 16. haftasında sahasında 'ı ağırladı. ’un 18 yaşındaki kalecisi , zorlu karşılaşmada kuurtardığı penaltı ile ligin en genç penaltı kurtaran kalecisi oldu.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 09:32
Kayserisporlu Doğan Alemdar bir ilki yaşadı

'un 18 yaşındaki kalecisi , ligin en genç penaltı kurtaran kalecisi oldu.

16.haftasında 'ı konuk eden Hes Kablo , sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılırken kaleci Doğan Alemdar kurtarışları ile alkış topladı.

Daha önce ve maçlarında eldivenleri takan 18 yaşındaki file bekçisi Doğan Alemdar, Beşiktaş karşılaşmasında da sahaya ilk 11'de çıktı. Maçın 12.dakikasında konuk ekibin penaltı kazandığı pozisyonda 'ın vuruşunu çıkaran kaleci Doğan, 'de penaltı kurtaran en genç kaleci oldu.

18 yaşındaki milli kaleci, maçın ikinci yarısında Kevin N'Koudou'nun 89.dakikasında kullandığı penaltı atışında ise golün önüne geçemedi.

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