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Kayserisporlu Demir'den flaş itiraf!

ekiplerinden Kayserispor, ligin 15. haftasında son sıraya demir attı. 'ne mağlup olan sarı-kırmızılıların genç futbolcusu Demir, basit hatalar yaptıklarını söyledi...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 11:23
Kayserisporlu Emre Demir'den flaş itiraf!
takımının genç futbolcusu Demir, basit hatalardan ötürü yenildiklerini söyledi.

'de haftalardır galip gelemeyen Hes Kablo Kayserispor'da moraller bozuk, yüzler gülmüyor. Oynadığı son 3 maçta da mağlup olan sarı kırmızılı takımda basit hataların mağlubiyeti getirdiği görüşü hâkim. Hes Kablo Kayserispor'un genç futbolcusu Emre Demir, " yenilgisi sonrasında 'ya yenmeye gelmiştik. karşısında elimizden geleni yaptık. 2gol bulduk ama basit hatalardan ötürü goller yedik ve yenildik. Bir an önce galibiyetler alıp bugünleri unutturmamız lazım" dedi.

Emre Demir, 2020 yılında alınan kötü sonuçları 2021 yılındaki galibiyetler ile unutturmak istediklerini de ifade ederek, "Kayserispor'u layık olduğu yere taşımak için daha çok çalışacağız ve hedefimize ulaşacağız. Buna inanıyorum" yorumu yaptı.
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