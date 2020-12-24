Haberler Kayserispor Kayserispor Konyaspor maçı CANLI

maçı CANLI

'de 14. hafta heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Ligde alt sıralardan kurtulmak isteyen sahasında 'u ağırlıyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımına fotomac.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 15:57
Kayserispor Konyaspor maçı CANLI

'de heyecan devam ediyor. 14. hafta mücadelesinde ile , BŞB Stadı'nda kozlarını paylaşıyor.

KAYSERİSPOR - KONYASPOR CANLI


KAYSERİSPOR - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ

Kayserispor: İsmail, Attamah, Kolevetsios, Sapunaru, Aziz Behic, M. Lopes, Campanharo, Kvrzic, Lennon, Pedro Henrique, Kanga

Konyaspor: Sehic, Adil, Ahmet, Abdülkerim, Skubic, Milosevic, Shengelia, Guilherme, Jevtovic, Amir, Daci

KAYSERİSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Konyaspor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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