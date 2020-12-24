Kayserispor Konyaspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta mücadelesinde Kayserispor ile Konyaspor, BŞB Kadir Has Stadı'nda kozlarını paylaşıyor.
KAYSERİSPOR - KONYASPOR CANLI
KAYSERİSPOR - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ
Kayserispor: İsmail, Attamah, Kolevetsios, Sapunaru, Aziz Behic, M. Lopes, Campanharo, Kvrzic, Lennon, Pedro Henrique, Kanga
Konyaspor: Sehic, Adil, Ahmet, Abdülkerim, Skubic, Milosevic, Shengelia, Guilherme, Jevtovic, Amir, Daci
KAYSERİSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Kayserispor - Konyaspor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.