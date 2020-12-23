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Kayserispor maçına hazır

'in 14.haftasında sahasında Kayserispor sahasında 'u ağırlayacak. Zorlu karşılaşmadan sarı-kırmızılılar galibiyetle ayrılıp hanesine 3 puanı yazdırmak istiyor.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 17:46
Kayserispor Konyaspor maçına hazır

Hes Kablo Kayserispor sahasında oynayacağı maçını kazanmak istiyor.

'in 14.haftasında sahasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. 8 haftadır ligde galibiyet alamayan sarı kırmızılılar, kötü gidişatın önüne geçmek istiyor.

Hazırlıklarını teknik direktör nezaretinde yapan sarı kırmızılı ekip, Stadı'nda galibiyete erişmenin hesabında. Teknik Direktör Samet Aybaba, "Önemli bir maça daha çıkacağız. Kazanmak adına sahada olacağız. Rakibimiz de yabana atılacak bir ekip değil. Güçlü ve kazanmayı arzu eden bir ekibiz. Umarım bir hakem hatasına uğramadan güzel bir maç olur ve kazanan taraf biz oluruz" dedi.
Hes Kablo Kayserispor, Konyaspor ile 24 Aralık 2020 Perşembe günü Kadir Has Stadı'nda karşılaşacak.

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