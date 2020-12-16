Haberler Kayserispor Kayserispor’da Hasan Hüseyin Acar ile yollar ayrılıyor

’da ile yollar ayrılıyor

ekibi 'da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı kulüp, yaz transfer döneminde ismi 4 büyük takımla da anılan başarılı orta saha oyuncusu 'la yolları ayırma kararı aldı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 18:54
Kayserispor’da Hasan Hüseyin Acar ile yollar ayrılıyor

Hes Kablo 'da bugn flaş bir gelişme yaşandı. Bu sezon büyük umutlar beslenen ancak hayal kırıklığına neden olan futbolculardan ile ipler koptu.

Önce takım kaptanlığı elinden alınan, sonrasında yedek bırakılan, son maçta da tribünde maçı izleyenler arasında bulunan Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'a sözlü sataşmada bulunan Hasan Hüseyin Acar'ın sözleşmesinin fesih edilmesi kararı alındı.

Kulüp tesislerinde Başkan Berna Gözbaşı ile görüşen Hasan Hüseyin Acar ile anlaşıldı. Alacağına karşılık bonservisi verilecek olan futbolcunun sözleşmesi feshedilecek.

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