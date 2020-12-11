Trabzonspor maçı öncesi Kayserispor'da 1 corona virüsü vakası!

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla bir futbolcunun yeni tip corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada "Kulübümüzde yapılan corona virüsü (Covid-19) taramasında 1 futbolcumuzda sonuç pozitif çıkmıştır. Stetoskop TFF ve Sağlık Bakanlığı'nın ilgili izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta ve tedavi süreci devam etmektedir. Daha önce testi pozitif çıkan 2 futbolcumuzun yeni yapılan testi negatife dönmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerine yer verildi.