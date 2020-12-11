Haberler Kayserispor Trabzonspor maçı öncesi Kayserispor'da 1 corona virüsü vakası!

Trabzonspor maçı öncesi Kayserispor'da 1 corona virüsü vakası!

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek Hes Kablo Kayserispor'da yapılan corona virüsü taramasında 1 futbolcunun sonucunun pozitif olduğu ve daha önce pozitif çıkan 2 futbolcunun negatife döndüğü açıklandı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 21:23
Trabzonspor maçı öncesi Kayserispor'da 1 corona virüsü vakası!

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla bir futbolcunun yeni tip corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada "Kulübümüzde yapılan corona virüsü (Covid-19) taramasında 1 futbolcumuzda sonuç pozitif çıkmıştır. Stetoskop ve 'nın ilgili izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta ve tedavi süreci devam etmektedir. Daha önce testi pozitif çıkan 2 futbolcumuzun yeni yapılan testi negatife dönmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerine yer verildi.

BİZE ULAŞIN