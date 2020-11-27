Haberler Kayserispor Kayserisporlu Lung Süper Lig'in en başarılı eldiveni oldu!

Kayserisporlu Lung 'in en başarılı eldiveni oldu!

ekiplerinden 'un file bekçisi , ligde en çok kurtarış yapan kaleci oldu. Rumen eldiven, forma giydiği 8 maçta 40 kurtarışa imza attı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 13:19 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 13:36
Kayserisporlu Lung Süper Lig'in en başarılı eldiveni oldu!

'un Rumen kalecisi , 'de en çok kurtarış yapan kaleci oldu.

Hes Kablo Kayserispor'un Rumen file bekçisi Silviu Lung, Süper Lig'de geride kalan 9 haftada en çok kurtarış yapan kaleci oldu. Sarı Kırmızılı forma ile 8 maça çıkan Silviu Lung, takımın en başarılı ismi oldu.

8 maçta 2 kez kazanıp, 1 kez berabere kalan, 5 kez de yenilen Hes Kablo Kayserispor'da Silviu Lung forma giydiği 8 maçta 40 kurtarış yaptı. Başarılı file bekçisi, son oynanan maçında 45 dakikada forma giymiş 7 net gol pozisyonunda rakiplerine geçit vermemişti.

BİZE ULAŞIN