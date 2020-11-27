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Kayserisporlu Henrique Karagümrük maçında sahada olmak istiyor

ekiplerinden 'un orta saha oyuncusu Henrique, maçında sahada olmak istiyor. Lige verilen milli arada kasığından sakatlık yaşayan futbolcunun, 29 Kasım Pazar günü oynanacak olan mücadelede forma giyip giymeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 10:57 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 11:58
Kayserisporlu Henrique Karagümrük maçında sahada olmak istiyor

Hes Kablo 'un Brezilyalı futbolcusu maçına yetiştirmeye çalışılıyor.

ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da Pedro Henrique için seferberlik başladı. Lige verilen milli arada antrenmanda kasığından sakatlanan Pedro Henrique'nin tedavisine yoğun bir şekilde devam ediyor. Tedavi altında olan ve günlerdir salonda çalışan Brezilyalı futbolcunun oynayıp oynamayacağı belli değil. Sarı kırmızılı takımın hücumdaki en etkili ismi olan Pedro Henrique, "Oynamak istiyorum. Takım arkadaşlarımın bana ihtiyacı var" dedi.

Pedro'nun bugün veya yarın takımla birlikte çalışması beklenirken, Fatih Karagümrük maçında oynayıp, oynamayacağı ise Pazar günü yapılacak idman sonrası netlik kazanacak.

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