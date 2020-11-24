Samet Aybaba: Futbolda bu var

Samet Aybaba, “İlk devre kötüydük, çok eksiğimiz var ama böyle bir maçta 1 puan almak da başarı. Herkes mutlu” dedi
Kayserispor HaberleriGiriş Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 23:21Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 06:50
Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Galatasaray deplasmanındaki 1-1'lik beraberliğini şöyle değerlendirdi: "Oyun başlangıcı çok kötü, ilk devre çok kötü. Merkezden, kenardan savunma tedbirlerini çalıştık; bomboş bir savunma yaptık. Kalecimizin müthiş başarısı ve şansımız ile devre 0-0 bitti. Penaltıdan sonra daha iyi savunma yaptık. Pozisyon vermedik. Futbol bu, çok eksiğimiz var. Gidereceğiz, çalışacağız. 1 puan bizim için çok önemli. Öne doğru giderken bir şeyler katacak bize. Pozisyonlar ile ilgili daha çok yorum yapmamız, planlamamız lazım. 10 kişi kaldıktan sonra dönebiliyor. Şimdi içeride çok keyifliler. Biz 10 kişi kaldıktan sonra çok iyi savunma yaptık. Hiç pozisyon vermedik. Her topa vurduk, daha çok istedik. İlk yarıda bunları yapamamıştık."