Lung devleşti çıktı

Dün akşamki maçın ilk yarısı golsüz sona ererken bunda Kayserispor kalecisi Silviu Lung'un insanüstü yaptığı kurtarışlar etkili oldu. Kalesinde tam 7 kurtarış yapan Rumen file bekçisi, bu sezon Süper Lig'de en fazla golü önlediği maçı çıkardı. 42. dakikada topa vururken kasığında çekme oluşan Lung, tedavisini olduktan sonra oyuna devam etti. Acısı yüzüne yansıyan file bekçisi, buna karşılık son kurtarışını sakat sakat yapmaktan da geri kalmadı. Diagne'nin 6 pas önündeki vuruşunu engelledi. Buna rağmen büyük bir fedakarlık yaparak ilk 45 dakikayı kalesinde tamamlayan Silviu Lung, sahadan göz yaşları içinde ayrıldı. Tabii herkesin takdirini alarak...



Sosyal medyada taraftarlar, "Lung gol kurtarmaktan sakatlandı" derken, "Lung'un kalede devleştiği falan yok her topu adamın üzerine atıyoruz resmen" diyerek faturayı sarı-kırmızılı futbolculara çıkaranlar da vardı.