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Kayserispor'da Yasir ve Lung'un son durumları belli oldu!

'in 9. haftasında , deplasmanına konuk oldu. Kayseri temsilcisi, karşılaşma sırasında sakatlanarak oyundan çıkan ve 'un son durumları hakkında paylaşımda bulundu.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 09:25 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 10:12
Kayserispor'da Yasir ve Lung'un son durumları belli oldu!

'da karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan ve 'un son durumları belli oldu. Yasir Subaşı'nın köprücük kemiğinin kırıldığı belirtilirken, Silviu Lung'un ise yırtığı olduğu kaydedildi.

'in 9'uncu haftasında Galatasaray ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Hes Kablo Kayserispor'da Yasir Subaşı ve Silviu Lung, sakatlıklarından dolayı maça devam edemedi. Yasir Subaşı 43'üncü dakikada yerini Aziz Behich'e bırakırken, Lung ise ikinci yarının başında görevini İsmail Çipe'ye devretti.

Maçın ardından ön tetkikleri yapılan oyunculardan Yasir Subaşı'nın köprücük kemiğinin kırıldığı ifade edilirken, Silviu Lung'da ise yırtık olduğu belirtildi. Oyuncuların sahalardan ne kadar uzak kalacağı, yapılacak detaylı tetkiklerin ardından belli olacak.

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