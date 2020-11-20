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Kayserispor'da sakatlandı!

ekiplerinden 'da forma giyen sakatlandı. ile oynanacak zorlu karşılaşmada görev alamayacak olan Brezilyalı futbolcu, "Maalesef yine sakatlandım. Yaklaşık 10 gün antrenmanlardan uzak kalacağım. Ama sakatlığım o kadar korkutucu değil. Daha güçlü döneceğimden kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 08:41
Kayserispor'da Pedro Henrique sakatlandı!

'un Brezilyalı futbolcusu sakatlandı.

'in 9.haftasında deplasmanda 'a konuk olacak Hes Kablo Kayserispor'da Pedro Henrique sakatlandı. Hatayspor maçında gördüğü ötürü Galatasaray maçında forma giyemeyecek olan Pedro Henrique, antrenmanda sakatlandı. Sol üst bacak bölgesi kas zorlanması oluşan Pedro Henrique'nin tedavisine başlandı.

Galatasaray ve Karagümrük ile oynanacak Süper Lig maçlarında görev alamayacak olan Brezilyalı futbolcu, "Maalesef yine sakatlandım. Yaklaşık 10 gün antrenmanlardan uzak kalacağım. Ama sakatlığım o kadar korkutucu değil. Daha güçlü döneceğimden kimsenin şüphesi olmasın" dedi.
Hatayspor maçında gördüğü kırmızı karttan ötürü hala üzgün olduğunun altını çizen Pedro Henrique, "Kırmızı karttan ötürü çok üzgünüm. Takımı, başkanımızı ve taraftarları sezon başında üzdüğüm için ama iyi günler göreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Kendimi hem takımıma hem taraftara affettireceğim" açıklaması yaptı.

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