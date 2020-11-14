Aybaba iddialı

Kayserispor'da Bayram Bektaş'ın yerine getirilen Samet Aybaba, Başkan Berna Gözbaşı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ligde son 3 maçından puansız ayrılan sarı-kırmızılıların iyi bir kadroya sahip olduğunu belirten Aybaba, "Daha önce geldiğimde burada çok zorlu bir takım vardı. 7-8 toplantıya rağmen hiçbir sorunu çözemedik. Bu sefer hiçbir oyuncu odama gelmedi. Çünkü kulüp toparlanmış. Bundan faydalanarak Kayserispor'u hak ettiği yere getireceğiz" dedi. Aybaba ayrıca, üzerinde baskı hissettiğini söyleyen Hasan Hüseyin'in yerine kaptanlığa Sapunaru'yu getirdiklerini açıkladı.

KAYSERİSPOR'DA İKİ POZİTİF VAKA

Kayserispor'da bir futbolcu ile antrenörün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı. Yapılan açıklamada; koronavirüs'e yakalanan oyuncu ile antrenörün tedavisine başlanıldığı ve izolasyon protokolünün uygulandığı bildirildi.