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Aybaba iddialı

’nin yeni hocası , “Elimizde iyi bir oyuncu kadrosu var. ’u hak ettiği yere getireceğiz” diye camiaya umut dağıttı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 00:34 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
Aybaba iddialı

'da Bayram Bektaş'ın yerine getirilen , Başkan Berna Gözbaşı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ligde son 3 maçından puansız ayrılan sarı-kırmızılıların iyi bir kadroya sahip olduğunu belirten Aybaba, "Daha önce geldiğimde burada çok zorlu bir takım vardı. 7-8 toplantıya rağmen hiçbir sorunu çözemedik. Bu sefer hiçbir oyuncu odama gelmedi. Çünkü kulüp toparlanmış. Bundan faydalanarak Kayserispor'u hak ettiği yere getireceğiz" dedi. Aybaba ayrıca, üzerinde baskı hissettiğini söyleyen Hasan Hüseyin'in yerine kaptanlığa Sapunaru'yu getirdiklerini açıkladı.

KAYSERİSPOR'DA İKİ POZİTİF VAKA

Kayserispor'da bir futbolcu ile antrenörün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı. Yapılan açıklamada; koronavirüs'e yakalanan oyuncu ile antrenörün tedavisine başlanıldığı ve izolasyon protokolünün uygulandığı bildirildi.

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