Aybaba resmen Kayseri’de

Ligde alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Bayram Bektaş ile yollarını ayıran Kayserispor, yeni hocası Samet Aybaba'yı resmen açıkladı. Geçtiğimiz günlerde prensip anlaşmasına varılan 65 yaşındaki teknik adam ile anlaşma sağlandığı resmi site aracılığıyla duyuruldu. Bu sezon 7 maçta 2 galibiyet 5 yenilgi alarak 6 puan toplayan Kayseri'de, Aybaba'nın hemen takımın başında idmanlara çıkacağı öğrenildi. Tecrübeli teknik adam, en son yine Kayseri'de 17 gün görev yapmıştı.