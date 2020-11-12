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Aybaba resmen ’de

Sarı-kırmızılılar, ile anlaştığını açıkladı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 22:54 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 06:50
Aybaba resmen Kayseri’de

Ligde alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Bayram Bektaş ile yollarını ayıran , yeni hocası 'yı resmen açıkladı. Geçtiğimiz günlerde prensip anlaşmasına varılan 65 yaşındaki teknik adam ile anlaşma sağlandığı resmi site aracılığıyla duyuruldu. Bu sezon 7 maçta 2 galibiyet 5 yenilgi alarak 6 puan toplayan 'de, Aybaba'nın hemen takımın başında idmanlara çıkacağı öğrenildi. Tecrübeli teknik adam, en son yine Kayseri'de 17 gün görev yapmıştı.

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