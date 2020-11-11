Haberler Kayserispor Kayserispor'da Samet Aybaba ilk antrenmanına çıktı

'da ilk antrenmanına çıktı

'da Bayram Bektaş'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirilen , sarı-kırmızılı ekiple birlikte ilk antrenmını gerçekleştirdi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 22:17
Kayserispor'da Samet Aybaba ilk antrenmanına çıktı

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, , 'in 9'uncu haftasında 23 Kasım Pazartesi günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Takıma yeni katılan teknik direktör antrenman öncesinde futbolculara sahada kısa bir konuşma yaptı. Yapılan konuşmanın ardından sarı-kırmızılı takım antrenmana start verdi.

Aybaba yönetiminde Kayserispor Tesisleri'ndeki antrenmanda, pas ve dar alanda topa sahip olma çalışmaları gerçekleştirildi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Ayrıca deneyimli teknik adam Aybaba için yarın kulüpte imza töreni düzenlenmesi bekleniyor.

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