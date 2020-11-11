Kayserispor'da Samet Aybaba ilk antrenmanına çıktı

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayserispor, Süper Lig'in 9'uncu haftasında 23 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Takıma yeni katılan teknik direktör Samet Aybaba antrenman öncesinde futbolculara sahada kısa bir konuşma yaptı. Yapılan konuşmanın ardından sarı-kırmızılı takım antrenmana start verdi.

Aybaba yönetiminde Kayserispor Tesisleri'ndeki antrenmanda, pas ve dar alanda topa sahip olma çalışmaları gerçekleştirildi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Ayrıca deneyimli teknik adam Aybaba için yarın kulüpte imza töreni düzenlenmesi bekleniyor.