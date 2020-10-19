Haberler Kayserispor Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın kızına ve kardeşine locada saldırı

Başkanı 'nın kızına ve kardeşine locada saldırı

yaptığı açıklama ile sarı-kırmızılı takımın sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırladığı mücadelede, başkan 'nın kızı ve kardeşinin locada saldırıya uğradığını duyurdu.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 14:10
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın kızına ve kardeşine locada saldırı

ekiplerinden , Sivasspor maçı esnasında kulüp başkanı 'nın kızının ve bazı aile fertlerinin locada saldırıya uğradığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

17.10.2020 Cumartesi günü sahamızda oynadığımız maçı sırasında aralarında Başkanımız Sayın Berna Gözbaşı'nın kızının ve diğer aile fertlerinin bulunduğu locaya bir saldırı gerçekleşmiştir. Pandemi nedeniyle rakip takım taraftarlarının bulunmadığı ortamda, Sayın Berna Gözbaşı'nın kardeşi 'nı darp eden, kızının yaşanan arbedede nefesinin kesilip, bayılmasına neden olan bu kişileri 'Kayserispor taraftarı' olarak görmemiz mümkün değildir. Kulüp Başkanımız Sayın Berna Gözbaşı ve kardeşi Ozan Gözbaşı başta olmak üzere tüm Gözbaşı ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaşanan olayı şiddetle kınıyoruz.

BİZE ULAŞIN