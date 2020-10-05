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Kayseri çok mutlu

Lig'de bu sezon ilk deplasman galibiyetini Ankaragücü'nü yenerek elde etti.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 00:10 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
Kayseri çok mutlu
Lig'de bu sezon ilk deplasman galibiyetini Ankaragücü'nü yenerek elde etti. Sarı-kırmızılılar sahasındaki Erzurum yenilgisini de deplasmanda aldığı galibiyetle telafi etti. Kayseri temsilcisi bu üç puanla ligde ikinci galibiyetini elde etti. Öte yandan sarı-kırmızılılara milli ara nedeniyle 5 gün izin verildi.
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