Alibec de tamam

Kayserispor, önemli bir ismi daha kadrosuna dahil etti. Sarı-kırmızılılar, Gaziantep FK ve Y.Samsun'un transferi için uğraş verdiği Rumen golcü Denis Alibec ile 3 yıllık imza attı. Tecrübeli forvete sırasıyla, 750 bin, 800 bin ve 850 bin euro ödenecek. Bu sezon 4 maçta oynayan 29 yaşındaki santrfor, geçen sezon 26 maçta 14 gol, 11 asist yaptı.