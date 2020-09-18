Haberler Kayserispor Kayserispor İlhan Parlak'ı kadrosuna kattı

Kayserispor 'ı kadrosuna kattı

ekiplerinden , 'nden ayrılan 'ı kadrosuna kattı. Yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen İlhan Parlak ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Camiamıza hayırlı olsun. Yuvana hoş geldin İlhan Parlak." ifadeleri kullanıldı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 20:10
Kayserispor İlhan Parlak'ı kadrosuna kattı

ekiplerinden , 'ı kadrosuna kattı.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, 33 yaşındaki forvet oyuncusu sarı-kırmızılı ekiple 2 yıllık sözleşme imzaladı.

İlhan, geçen sezon formasıyla çıktığı 33 maçta 7 gol attı.

Kayseri ekibi transferle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Altyapımızdan yetişen İlhan Parlak ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Camiamıza hayırlı olsun. Yuvana hoş geldin İlhan Parlak." paylaşımında bulundu.

İlhan Parlak da ise yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Altyapısından yetiştiğim, taraftarı olduğum, evime, Kayserispor'uma tekrar dönmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bu transferde başta Berna Gözbaşı başkanımız ve Bülent Bölükbaşı abim olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederim."

BİZE ULAŞIN