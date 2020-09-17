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yabancı sınırını doldurdu!

2020-2021 futbol sezonuna galibiyetle başlayan, bir yandan da kadroyu güçlendirmeye çalışan Hes Kablo , yabancı futbolcu kontenjanını doldurdu.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 09:22
Kayserispor yabancı sınırını doldurdu!

Yeni sezonda da uygulanacak yabancı kuralına göre, kadroda bulundurulması gereken 14 futbolcu sayısına ulaşıldı. Hes kablo kadroyu güçlendirmek adına Aaron Justin Lennon, Dimitrios Kolovetsios, Daniel Avromovski, Harrison Manzala, Joseph Attamah, Yaw Ackah ve Wilfried Kanga ila anlaştı.

Mevcut kadroda bulunan Cristian Sapunaru, Miguel Lopes, Gustavo Campanharo, Mario Situm, Pedro Henrique, Zoran Kvrzic ve Silviu Lung ile birlikte sarı kırmızılı takımın kadrosunda 14 oldu. Kayserispor yeni bir yabancı oyuncu ile anlaşmak isterse ya kadrosunda bulunan bir yabancı ile sözleşme feshi gerçekleştirecek ya da lisansını askıya alacak.

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