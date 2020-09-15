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Haberler Kayserispor Kayserispor Pedro Henrique ve Gustavo Campanharo'nun sözleşmelerini uzattı

Kayserispor ve 'nun sözleşmelerini uzattı

takımlarından , ve 'nun sözleşmelerini 2023 yılına kadar uzattı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 16:30
Kayserispor Pedro Henrique ve Gustavo Campanharo'nun sözleşmelerini uzattı

takımlarından 'da geçtiğimiz yıl başarılı performans sergileyen ve bu yıl da takımın vazgeçilmezleri arasında olan ve sözleşmelerini 2023 yılına kadar uzattı.

Hes Kablo Kayserispor 9 futbolcuyu renklerine katarken, geçtiğimiz yıl başarılı performans sergileyen ve birçok kulüpten teklifi alan Pedro Henrique ve Gustavo Campanharo da kulüp başkanı Berna Gözbaşı ile görüşerek sözleşmelerini 2023 yılına kadar uzattı. Sözleşme uzatan her iki futbolcu için kulüp tesislerinde tören düzenlendi.

PAOK takımından geçtiğimiz yıl transfer edilen Brezilyalı sol kanat oyuncusu Pedro Henrique 10 golle takımın skorer ismi olmuştu. Gustavo Campanharo da ligi ekiplerinden 'den Kayserispor'a transfer edilmişti.