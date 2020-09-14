Kayseri tek attı

TFF'nin kararıyla ligde kalan Kayserispor, transfer yasağı nedeniyle sıkıntılı başladığı yeni sezona sürpriz bir şekilde Kasımpaşa galibiyetiyle girdi. 8 yeni transferini oynatamayan sarı-kırmızılılar, henüz maçın başında öne geçti. 3'te Yasir'in pasında gelişine vuran Kvrzic, topu filelerle buluşturdu: 1-0. İstanbul ekibi ilk yarıda, Gohou, Yusuf, Varga ve Hajradinovic'le gol fırsatlarından yararlanamadı. 2. yarıda 53'te Anıl'ın beraberlik golü VAR'a takıldı. 73'te Gohou'nun kafa vuruşu direği sıyırdı. Kalan sürede skoru koruyan Kayseri temsilcisi, çok değerli bir 3 puanın altına imza attı.

HADDİMİZİ BİLDİK KAZANDIK

Kayserispor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, zor bir karşılaşmaya çıktıklarının altını çizdi. Bektaş, "Cuma günü gelişen olaydan dolayı böyle bir kadro ile çıktık. Oyuncularımı kutluyorum. Haddimizi bilerek bir takım maçı nasıl kazanacaksa öyle oynadılar. İlk maç bizim için önemliydi. Şimdi galibiyetin sevincini yaşayacağız" yorumunda bulundu.