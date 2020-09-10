Kayserispor'da corona virüsü şoku! 1 kişinin testi pozitif çıktı

Süper Lig'in başlamasına az bir süre kala Hes Kablo Kayserispor'da corona virüsü şoku yaşanıyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre bir personelin Covid-19 testi pozitif çıktı.

Sarı-kırmızılı kulübün, konu hakkında yaptığı duyuru şöyle:

9 Eylül 2020 tarihinde Futbol A takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde 1 idari personelimizin COVID-19 testi pozitif çıkmıştır. Personelimizin izolasyon süreci uygulanmaya başlamıştır. Takımımız programı dahilindeki antrenmanına bu akşam devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.