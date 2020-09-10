Kayserispor'da corona virüsü şoku! 1 kişinin testi pozitif çıktı - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
10 Eylül 2020, Perşembe
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Haberler Kayserispor Süper Lig ekibinde corona virüsü vakası!

'da corona virüsü şoku! 1 kişinin testi pozitif çıktı

Kayserispor'da corona virüsü şoku! 1 kişinin testi pozitif çıktı

Son dakika haberine göre ekiplerinden 'da bir personelin corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

'in başlamasına az bir süre kala Hes Kablo 'da corona virüsü şoku yaşanıyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre bir personelin Covid-19 testi pozitif çıktı.

Sarı-kırmızılı kulübün, konu hakkında yaptığı duyuru şöyle:

9 Eylül 2020 tarihinde Futbol A takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde 1 idari personelimizin COVID-19 testi pozitif çıkmıştır. Personelimizin izolasyon süreci uygulanmaya başlamıştır. Takımımız programı dahilindeki antrenmanına bu akşam devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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  1. 10.09.2020
  2. Güncelleme: 10.09.2020 12:34
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