Kayserispor'da corona virüsü şoku! 1 kişinin testi pozitif çıktı
Son dakika haberine göre Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da bir personelin corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Süper Lig'in başlamasına az bir süre kala Hes Kablo Kayserispor'da corona virüsü şoku yaşanıyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre bir personelin Covid-19 testi pozitif çıktı.
Sarı-kırmızılı kulübün, konu hakkında yaptığı duyuru şöyle:
9 Eylül 2020 tarihinde Futbol A takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde 1 idari personelimizin COVID-19 testi pozitif çıkmıştır. Personelimizin izolasyon süreci uygulanmaya başlamıştır. Takımımız programı dahilindeki antrenmanına bu akşam devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
- 10.09.2020
- Güncelleme: 10.09.2020 12:34
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