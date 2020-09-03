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03 Eylül 2020, Perşembe
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Kayseri'den resital

Kayseri'den resital

’da başkan , Lennon ile birlikte Attamah, Manzala, Ackah, Muğdat Çelik ve Ilhan Pepe transferlerini duyurdu.

bir anda bombalarını patlattı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı , dün gece sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme bomba gibi düştü.

Gözbaşı, İngiliz Milli Takımı'nın eski yıldızlarından 33 yaşındaki sağ açık Aaron Lennon ile anlaşma sağlandığını yayınladığı fotoğrafla duyurdu. Son olarak Burnley'de oynayan Lennon ile sözleşme imzalayn Kayseri, Başakşehir'den ön libero Attamah'ı da renklerine kattı

Kayserispor Başkanı Gözbaşı, ayrıca Fransa ligi ekibi Angers'ten transfer edilen 26 yaşındaki sağ kanat Harrison Manzala, Portekiz temsilcisi Boavista'dan alınan 21 yaşındaki ön libero Yaw Ackah, son olarak Gaziantep FK forması giyen 30 yaşındaki forvet Muğdat Çelik ve Kasımpaşa'dan ayrılan orta saha oyuncusu İlhan Depe ile çekilen fotoğraflarını da sosyal medyadan paylaştı. Sarı-kırmızılı takım, 21 ekiple oynanacakyeni sezon öncesi toplamda 8 transfer yaptı.

  1. 3.9.2020
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