Kayseri'den resital
Kayserispor’da başkan Berna Gözbaşı, Lennon ile birlikte Attamah, Manzala, Ackah, Muğdat Çelik ve Ilhan Pepe transferlerini duyurdu.
Kayserispor bir anda transfer bombalarını patlattı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Berna Gözbaşı, dün gece sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme bomba gibi düştü.
Gözbaşı, İngiliz Milli Takımı'nın eski yıldızlarından 33 yaşındaki sağ açık Aaron Lennon ile anlaşma sağlandığını yayınladığı fotoğrafla duyurdu. Son olarak Burnley'de oynayan Lennon ile sözleşme imzalayn Kayseri, Başakşehir'den ön libero Attamah'ı da renklerine kattı
Kayserispor Başkanı Gözbaşı, ayrıca Fransa ligi ekibi Angers'ten transfer edilen 26 yaşındaki sağ kanat Harrison Manzala, Portekiz temsilcisi Boavista'dan alınan 21 yaşındaki ön libero Yaw Ackah, son olarak Gaziantep FK forması giyen 30 yaşındaki forvet Muğdat Çelik ve Kasımpaşa'dan ayrılan orta saha oyuncusu İlhan Depe ile çekilen fotoğraflarını da sosyal medyadan paylaştı. Sarı-kırmızılı takım, 21 ekiple oynanacakyeni sezon öncesi toplamda 8 transfer yaptı.
- 3.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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