Kayserispor'da corona virüsü şoku! 2 isim pozitif - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
02 Eylül 2020, Çarşamba
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Haberler Kayserispor Süper Lig ekibinde corona virüsü şoku! 2 isimde...

'da corona virüsü şoku! 2 isim pozitif

Kayserispor'da corona virüsü şoku! 2 isim pozitif

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü kabusu sürüyor. ekiplerinden 'da da 2 kulüp çalışanının corona virüsüne yakalandığı öğrenildi. İşte detaylar...

Hes Kablo 'da 2 kulüp çalışanının yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "1 Eylül 2020'de sporcularımız, teknik heyet ve personelimize uygulanan Covid-19 PCR test sonuçlarına göre 2 kulüp personelimizin test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, klinik şikayeti olmayan 2 çalışanın izolasyon ve tedavi sürecine başlandığı aktarıldı.

  1. 02.09.2020
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