Kayserispor'da corona virüsü şoku! 2 isim pozitif
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü kabusu sürüyor. Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da da 2 kulüp çalışanının corona virüsüne yakalandığı öğrenildi. İşte detaylar...
Hes Kablo Kayserispor'da 2 kulüp çalışanının yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "1 Eylül 2020'de sporcularımız, teknik heyet ve personelimize uygulanan Covid-19 PCR test sonuçlarına göre 2 kulüp personelimizin test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, klinik şikayeti olmayan 2 çalışanın izolasyon ve tedavi sürecine başlandığı aktarıldı.
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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