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02 Eylül 2020, Çarşamba
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Haberler Kayserispor Süper Lig'de bomba transfer! Resmen...

'da!

Aaron Lennon Kayserispor'da!

Süper Lig'de son dakika transfer haberi... , bir dönem Tottenham forması giyen 'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden , transfer bombasını patlattı! Sarı kırmızılı kulüp, İngiliz yıldız 'u kadrosuna kattı.

Aaron Lennon daha önce Leeds, Tottenham, Everton ve Burnley'de oynamıştı.

Şu anda serbest oyuncu statüsünde bulunan futbolcu, İngiltere Milli Takımı formasını 21 kez terletmişti.

Öte yandan kariyeri boyunca 539 müsabakada rol alan Lennon, 41 gol 92 asist üretti.

  1. 02.09.2020
  2. Güncelleme: 02.09.2020 23:43
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