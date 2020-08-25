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25 Ağustos 2020, Salı
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’da tahta müjdesi

Kayserispor’da tahta müjdesi

 Başkanı , tahtasında bir sıkıntı olmadığını söyledi.

Başkanı , tahtasında bir sıkıntı olmadığını söyledi. Başkan Gözbaşı, "Herhangi bir endişeye gerek yok. Zaten tahtanın kapalı olması bizim transferle ilgili oyuncularla görüşmemize ya da oyuncuları getirmemize engel değil" bilgisini verdi.
  1. 25.8.2020
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